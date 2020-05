On sait presque tout des iPhone 12 (écran, prix, mémoire, design…)

Dans le petit monde de la tech, tout se sait souvent en avance. La preuve avec l’insider Jon Prosser, toujours très bien informé sur les projets d’Apple. Selon le serial leaker, la marque à la pomme devrait en effet proposer pas moins de quatre modèles d’iPhone 12, et ils sortiraient tous à l’automne prochain. Ainsi, on devrait avoir droit à l’iPhone 12, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

On retrouve donc deux modèles de milieu de gamme, chacun avec une dalle OLED déclinée en 5,4 et 6,1 pouces. La dalle est nommée Super Retina, comme depuis l’iPhone X. Les modèles d’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max auront, quant à eux, des dalles OLED fabriquées par Samsung de 6,1 et 6,7 pouces. Des tailles jamais vues ! Toutes les dalles OLED auront les technologies XDR, ProMotion (en 120 Hz donc) et une profondeur colorimétrique de 10-bits. Le 120 Hz ferait débat au sein de la firme à la pomme puisque il influerait beaucoup sur la batterie du téléphone.

Les deux modèles les plus accessibles embarqueraient moins de mémoire vive que les modèles haut de gamme. Apple glisserait tout de même 4 Go dans ses milieux de gamme. Les iPhone 12 Pro et Pro Max auraient quant à eux 6 Go de RAM, comme l’iPad Pro. Du côté du design, l’iPhone 12 et 12 Max auraient droit à un cerclage en aluminium et l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max un cadre en acier inoxydable.

Niveau photo, les iPhone 12 de milieu de gamme disposeraient de deux modules caméra arrière, comme l’iPhone 11. Les 12 Pro auraient quant à eux trois capteurs, et un LIDAR, comme sur l’iPad Pro 2020. Toujours selon Jon Prosser, les capacités de stockage des iPhone 12 standards seraient de 128 ou 256 Go. Les modèles pourraient disposer de 512 Go. Autrement dit, les 64 Go sont relégués au passé.

Enfin, concernant le prix, Jon Prosser annonce un prix de l’iPhone 12 à 649 dollars. Apple baisserait donc encore ses tarifs après un iPhone 11 à 699 dollars… tout en augmentant les capacités de stockage et en incluant de meilleures technologies. On connaissait la firme à la pomme plus radine. Le modèle le plus cher, l’iPhone 12 Pro Max de 512 Go, coûterait quant à lui 1399 dollars, là où l’iPhone 11 Pro Max en 512 Go est actuellement vendu 1449 dollars.

Tenons tout de même à préciser que si Jon Prosser a presque toujours vu juste, toutes ces informations n’ont pas été confirmées et restent des rumeurs. A voir si Apple va donc proposer tout cela.

