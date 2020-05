Ghost of Tsushima : on vous décrypte 18 minutes de gameplay sur PS4

A défaut de montrer sa Playstation 5, Sony profite du Summer Game Fest, cet événement durant tout l’été qui remplace l’E3, Sony communique à fond sur ses deux titres majeurs à venir : The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima. Jeudi 14 mai au soir, c’est ce deuxième titre qui a été mis à l’honneur durant une séquence de gameplay longue de 18 minutes, à voir ci-dessous. Le titre, prometteur, semble toutefois moins beau qu’annoncé et paraît surtout très classique malgré son ambiance à tomber par terre.

Tout un pan de gameplay montré dans cette vidéo se concentre sur l’exploration, qui aura une part majoritaire dans le jeu de Sucker Punch. Les points d’intérêt, qui sont pléthoriques chez un certain The Witcher 3, seront bannis. Seuls persisteront des indicateurs environnementaux, tels que le sillon du vent qui vous montrera la direction de la prochaine quête principale, les animaux qui vous amèneront vers des autels ou des bicoques, etc. On apprécie ce léger vent de fraîcheur qui poussera les joueurs à arpenter le monde de la façon qui leur convient.

La seconde partie de la vidéo porte sur les combats. Ils peuvent être bourrins, à la samouraï, avec un système de parades, de contres, de postures et de meurtres instantanés. Si le tout paraît plutôt simple, il faut voir manette en main. Les combats peuvent également être plus discrets, portés sur l’infiltration, avec arc, flèches, bombes, assassinats… Bref, du classique.

Enfin, le jeu laissera une grande place à la customisation. Vous pourrez personnaliser la tenue du personnage principal, le Ghost, qui profitera de divers bonus grâce à elle. Autre bonus étonnant, un filtre noir et blanc pour reproduire les films de Kurosawa. Bon, ça a le mérite d’être là. Ghost of Tsushima sort le 17 juillet, comme le prochain Paper Mario, exclusivement sur Playstation 4.

4 / 5 ( 1 vote )