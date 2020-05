Playstation Studios : les jeux Sony auront leur propre label et leur intro à la Marvel

On connaissait déjà Xbox Game Studios de Microsoft, c’est désormais au tour de Sony de se lancer dans la création de son propre label : Playstation Studios. Le logo, qui apparaîtra sur les jaquettes et en introduction de tous les titres exclusifs à venir sur Playstation (à l’exception de The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima, qui sortiront trop tôt pour en profiter), aura pour but de notifier quiconque que tel ou tel jeu a bien été développé par un studio partenaire de Sony. Parmi eux, on peut noter Insomniac Games (Spider-Man), Santa Monica Studios (God of War) ou Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us).

« Depuis quelques années et même depuis la dernière décennie, la force des titres issus de nos studios est plus importante que jamais », explique Eric Lempel, vice-président senior et responsable du marketing mondial chez Sony Interactive Entertainment. « Nous avons réfléchi à une façon d’unir tous ces grands jeux sous une même marque. Nous pensons que c’est une bonne façon de faire comprendre aux consommateurs que s’ils voient cette marque alors ils peuvent s’attendre à la qualité qu’ils connaissent chez nous. Et cette marque existera sur des licences bien établies mais aussi sur de nouvelles licences qu’il nous reste encore à découvrir », a-t-il ajouté.

Dans la vidéo visible ci-dessous, on peut donc voir cette toute nouvelle introduction. La première chose qui frappe, c’est évidemment l’inspiration à la Marvel Cinematic Universe. Mais surtout, certains internautes font le rapprochement avec le label Xbox Game Studios. On vous laisse juger.

Sony’s PlayStation Studios opening animation looks a little familiar… pic.twitter.com/FR7UtJhwL3 — Tom Warren (@tomwarren) May 12, 2020

