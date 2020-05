Amazon France prolonge la fermeture de ses entrepôts jusqu’au 18 mai

Décidément, la branche française du géant Amazon ne veut rien lâcher ! Condamnée par la justice française à ne livrer et vendre que des produits dits essentiels tant que les conditions sanitaires ne sont pas réunies, l’entreprise de logistique ne veut plus rouvrir ses entrepôts français, contestant de fait la décision du tribunal de Nanterre. Selon Amazon, les conditions sont en effets réunies. Du coup, la firme a décidé de fermer fin avril ses entrepôts français et de continuer la livraison de tous les produits depuis ses entrepôts européens.

Chaque semaine, Amazon annonce une nouvelle date de réouverture, puis la repousse. Ses entrepôts français devaient en effet rouvrir ce jeudi, mais finalement, ils seront fermés au moins jusqu’au 18 mai.

« Amazon informe du projet de prolongation de la suspension temporaire d’activité de ses centres de distribution en France jusqu’au 18 mai inclus », annonce Amazon dans un communiqué publié aujourd’hui. « Une réunion avec le Comité Social et Economique Central de l’entreprise a lieu aujourd’hui et permettra d’aborder ce projet. Il sera alors demandé aux collaborateurs d’Amazon de rester chez eux jusqu’à cette date — percevant leur plein salaire », précise le commerçant en ligne. Pour rappel, le gouvernement a également rejeté une demande de mise en chômage partiel de l’entreprise.

