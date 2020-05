Xbox Series X : Microsoft s’excuse après la déception des joueurs

Vous l’avez peut-être suivi en direct sur le site World is Small : l’Inside Xbox, qui s’est déroulé jeudi 7 mai à 17h, s’est avéré être une véritable déception. Alors que Microsoft promettait monts et merveilles pour sa console next gen, la Xbox Series X, et surtout des séquences de gameplay, la firme de Redmond s’est contenté de plusieurs teasers de jeux d’éditeurs tiers qui, malgré leur qualité indéniable, n’ont rien de “next gen”.

Résultat, la vidéo de l’événement, sur Youtube, affichait 10 000 dislikes de plus que de likes. Microsoft a donc avoué sa faute dans un tweet de Aaron Greenberg, en charge du marketing de la console. « Si nous n’avions rien dit et si nous avions juste montré l’Inside Xbox de mai comme nous l’avons fait le mois dernier, je pense que les réactions auraient pu être différentes. Il est clair que nous avons créé de fausses attentes et c’est notre faute. Nous apprécions tous les commentaires et pouvons vous assurer que nous allons tout prendre en compte et apprendre en équipe ».

Le directeur de la création d’Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail, a également posté un tweet : « Vous vous attendiez à juste titre à en voir plus aujourd’hui. Nous avons une longue campagne marketing devant nous, vous verrez le gameplay en profondeur et obtiendrez beaucoup plus d’informations sur le jeu. Merci pour votre enthousiasme et votre passion ! Soyez patients avec nous et soyez gentils. Cela en vaudra la peine ! »

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. 🙏🏻

— Aaron Greenberg (@aarongreenberg) May 8, 2020