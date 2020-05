Xbox Series X : toutes les annonces (décevantes) de l’Inside Xbox du jour

Petite déception aujourd’hui pour les fans de Xbox, qui ont pu assister à un streaming en ligne concernant la Xbox Series X ce jeudi à 17h. Alors que Microsoft avait promis du gameplay de jeux next gen en teasant durant des jours entiers son événement en ligne Inside Xbox, la réalité fut tout autre. La plupart des annonces faites lors du stream présentait non pas du gameplay, mais des images in-engine, censées représenter le rendu “espéré” de la prochaine console de la firme de Redmond.

Huit jeux ont plus ou moins marqué les esprits, à savoir Bright Memory Infinite, Dirt 5, Scorn, Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2, The Medium, Chorus, Yakuza : Like a Dragon et Call of the Sea. Sans compter Assassin’s Creed Valhalla, qu’Ubisoft a sans doute voulu conserver pour son événement de juin. Pour rappel, la plupart des titres seront aussi disponibles sur Playstation 5 et PC. Mais sans plus attendre, retrouvez ci-dessous tous les trailers présentés lors de cet Inside Xbox.

En bref, de très courtes vidéos pour un très court événement qui a duré à peine trente minutes. Ca valait le coup de teaser autant ! Microsoft donne rendez-vous aux convaincus en juillet pour présenter ces titres first party next gen, tels qu’Halo Infinite. En espérant ne pas être aussi déçu qu’au sortir de cet Inside Xbox…

