Xbox Series X : suivez en direct les premières images des jeux next-gen !

Ca y est, c’est le grand jour. Les premiers jeux next gen sont officiellement montrés pour la première fois ce 7 mai à 17h lors d’un streaming exceptionnel tenu par Microsoft : un Inside Xbox. Prenant place au sein d’un événement qui devrait durer tout l’été, le Xbox 20/20, cet Inside Xbox sera l’occasion pour les gamers du monde entier d’enfin voir tourner les premiers titres de la Xbox Series X.

Attention toutefois, la firme de Redmond a bien précisé que seuls des jeux venant d’éditeurs tiers seront de la partie. Vous pouvez donc d’ores et déjà dire au revoir à Halo Infinite, Forza Motorsport 9 et un éventuel Gears. En revanche, rien ne dit que ces jeux tiers ne feront pas l’objet de deals particuliers sur la console de jeu américaine, avec du contenu supplémentaire ou une disponibilité exclusive. Microsoft devrait toutefois dévoiler durant le mois de juillet ses propres jeux lors d’une conférence événement.

Bref, si vous voulez en voir plus sur cette toute nouvelle console de jeu vidéo next gen, c’est ici que ça se passe. World is Small s’attelle évidemment déjà à la rédaction d’un article vous résumant l’ensemble du streaming. En attendant, suivez avec nous l’Inside Xbox avec la vidéo Youtube disponible juste ci-dessous. Enjoy !

