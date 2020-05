Ubisoft enregistre Prince of Persia 6

Quelle semaine ! Après l’annonce en fanfare de Assassin’s Creed Valhalla il y a quelques jours, qui prendra place en plein milieu de l’ère Viking, Ubisoft semble avoir plusieurs autres licences sous le coude à vouloir présenter. C’est notamment le cas de Prince of Persia, une saga que l’on croyait morte depuis le dernier volet sorti en… 2008 sur Playstation 3 et Xbox 360.

L’éditeur français a en effet discrètement enregistré le nom de Prince of Persia 6. Un nom de domaine a été découvert : princeofpersia6.com. Il semblerait donc qu’Ubisoft veuille relancer la machine. A quelques jours seulement de la conférence Xbox Series X et en pleine période du Summer of Gaming, on peut croiser les doigts.

A moins qu’Ubisoft nous réserve une mauvaise surprise avec un jeu mobile, qui sait ! Dans tous les cas, on ne peut que s’enorgueillir de revoir débarquer cette licence culte, dont les trois premiers épisodes ont marqué à jamais l’histoire du jeu vidéo. Sa fonctionnalité de “remonter le temps” a inspiré de nombreux autres jeux vidéo. A voir donc Prince of Persia 6 verra bientôt le jour… sur next gen ?

Présage d’un nouvel épisode à venir ? C’est en tout cas ce qu’il s’était passé il y a quelques années lorsque Ubisoft avait déposé “Prince of Persia 5” et qui par la suite s’est avéré être: Prince of Persia:Les Sables Oubliés. pic.twitter.com/5EEbZRgjRS — MisterPɪxᴇʟ (@MisterPixeI) May 4, 2020

