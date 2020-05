Xbox Series X : les premiers jeux next-gen présentés jeudi 7 mai à 17h

Dans trois petits jours, la next gen se présentera. C’est désormais officiel, et c’est Xbox qui ouvrira le bal avec une conférence en ligne Inside Xbox très attendue. Les jeux de la prochaine console de Microsoft seront donc présentés le 7 mai, à partir de 17 heures (heure française).

Nous n’avons, pour l’instant, pas de nouvelles de la fameuse Playstation 5 de Sony, qui n’a présenté que sa manette il y a quelques semaines de cela. Mais elle risque aussi de faire parler d’elle ce 7 mai car les jeux présentés lors de l’Inside Xbox viendrait exclusivement d’éditeurs tiers, et non des studios first party de Microsoft !

On verra en effet lors de cette mini-conférence un extrait de gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla, le jeu Ubisoft montré dans une bande-annonce explosive la semaine dernière. De nombreux autres titres devraient faire leur apparition, mais on ne sait globalement pas quel sera le pourcentage d’exclusivités dans le lot. A voir donc ce que Microsoft nous réserve, mais il est certain qu’ici, chez World is Small, on est surexcité.

Vous voulez voir les jeux de la Xbox Series X ? Nous voulons vous montrer des jeux pour la Xbox Series X. Découvrez les premières images de gameplay de la next-gen avec nos partenaires développeurs du monde entier durant l’#InsideXbox, le jeudi 7 mai à 17H. pic.twitter.com/gb2m3WZ4j2 — Xbox FR (@XboxFR) April 30, 2020

4 / 5 ( 1 vote )