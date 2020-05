PS VR 2 : un prototype de manette qui détecte les doigts dévoilé

Non, nous n’allons pas ici et aujourd’hui officialiser la nouvelle mouture du Playstation VR, ce casque à réalité virtuelle disponible sur la Playstation 4 de Sony. Mais il est certain qu’au vu de cette nouvelle information, les équipes de recherche du géant japonais travaillent à fond dessus. En effet, un document faisant mention d’un prototype d’une manette a été repéré par la rédaction d’UploadVR sur le site de l’ACM (Association for Computing Machinery). Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est équivoque.

Le document est signé par Kazuyuki Arimatsu et Hideki Mori, tous deux ingénieurs chez Sony Interactive Entertainment. Il est intitulé “Evaluation des techniques de machine learning pour l’estimation de la pose de la main sur un appareil portatif avec capteur de proximité”. Bref, une manette qui détecte la position des doigts. Le document est également accompagné d’une vidéo visible ci-dessous.

Ce serait véritablement une avancée majeure par rapport au premier PS VR, qui se contentait de la manette Dualshock ou bien des Playstation Move, qui datent de l’ère Playstation 3. Avec ce prototype, on peut en tous cas affirmer que Sony travaille bel et bien sur un PS VR 2 plutôt révolutionnaire à destination de la fameuse PS5…

