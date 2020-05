Le marché des smartphones subit une chute historique de ses ventes

Une fois n’est pas coutume en cette période de coronavirus : une nouvelle mauvaise nouvelle. Le confinement ayant forcé la moitié de la planète à rester terrée chez soi, le marché des smartphones a subi une chute historique de ses ventes lors du Q1 2020, autrement dit durant le premier quart de l’année fiscale. Plusieurs cabinets ont mesuré les ventes des smartphones dans le monde, à savoir Canalys, IDC et Strategy Analytics, et chacun constate une chute démesurée malgré des disparités.

En effet, IDC constate une chute de 11,7% du marché, tandis que Canalys l’estime à 13% et Strategy Analytics à 17%. Encore une fois, c’est historique, qu’importe le pourcentage retenu. Mais apparemment, le pire est encore à venir puisque le Q2 de 2020 semble avoir été encore plus catastrophique.

Samsung serait le constructeur à avoir le plus limité la casse, avec une part de marché estimée aux alentours de 20%. Xiaomi et Vivo ont également bien résisté, mais n’occupent pas le podium des entreprises ayant le plus vendu de smartphone. Les avis divergent d’ailleurs sur les tenants de ces places, entre Apple et Huawei. On ne sait en effet pas qui de l’Américain ou du Chinois s’est le mieux placé. Mais dans tous les cas, tous les constructeurs se sont cassés les dents face au Covid.

4 / 5 ( 1 vote )