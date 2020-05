Gollum n’a jamais été aussi laid que dans ce nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux

Gollum est en top tweet. Comment ne pourrait-il pas l’être après la diffusion de clichés inédits d’un nouveau jeu vidéo Seigneur des Anneaux, sobrement intitulé The lord of the Rings : Gollum ? Le titre d’action-aventure est prévu pour sortir l’année prochaine, en 2021, sur les consoles next-gen Playstation 5 et Xbox Series X, et également sur PC.

Le développeur Daedalic Entertainment vient donc de dévoiler les premiers visuels in-game du jeu, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’annonce pas glorieux graphiquement… et aussi artistiquement. Vous avez tous en tête l’image de Gollum dans les films de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et comment dire… les deux s’avèrent assez peu ressemblant. Même si, visiblement, le Gollum du jeu semble plus jeune que celui du film…

Tout n’est pas à jeter dans ce nouveau jeu next-gen. On peut en effet constater sur les captures d’écran dévoilées quelques jolis effets de lumière qui prouve l’avancée dans ce domaine des Playstation 5 de Sony et Xbox Series X de Microsoft. On espère malgré tout que le jeu ne sera pas uniquement un prétexte pour capitaliser sur la saga de Tolkien, et qu’il proposera un scénario, une narration et un gameplay agréables et respectueux de l’univers…

