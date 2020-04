Vous pouvez désormais louer ou acheter des films sur Amazon Prime Video

Voici une nouvelle qui risque de vous faire adorer le confinement. Le géant Amazon, devenu avec Prime Vidéo un spécialiste du streaming vidéo, n’est pas seulement l’entreprise qui est au centre d’un bras de fer avec la justice française. Il est également celui qui vient de mettre en place une fonctionnalité bien pratique. Désormais, il est possible de louer ou d’acheter des films sur Amazon Prime Video, à l’instar de ce qui se fait déjà sur iTunes, Google Play et autres.

Dans un communiqué, Amazon indique que « les films des plus grands studios internationaux comme Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate pourront être loués ou achetés sur le Store Prime Video comme les titres récents Jumanji : Next Level et Joker disponibles dès maintenant ». Des films français de Gaumont ou Pathé sont également disponibles. En somme, vous n’aurez même plus besoin d’aller au cinéma même après le confinement.

Le prix des films varie selon les sociétés de productions. Joker, de Warner Bros, coûte 4,99 euros en location et 13,99 euros en achat. Pour Le Roi Lion de Disney, seul l’achat à 16,99 euros est disponible. Bref, avec cette fonctionnalité, la France se rapproche des Etats-Unis, qui avaient déjà accès à cette géniale fonctionnalité.