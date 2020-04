Amazon : les entrepôts français n’ouvriront pas avant le 5 mai

Décidément, le groupe Amazon ne lâche rien. Condamné en appel il y a quelques jours par la cour d’appel de Versailles à 100 000 euros d’amende par jour et par infraction constatée en cas de non-respect des conditions sanitaires, Amazon a décidé de prolonger, encore un peu plus, la fermeture de ses entrepôts français. Ainsi, la fermeture aura lieu jusqu’au 5 mai, puisqu’Amazon ne peut livrer depuis ses entrepôts français que des produits jugés essentiels.

Dans un communiqué, Amazon indique : “Nos centres de distribution en France et partout dans le monde sont sûrs. La décision rendue par la Cour d’Appel de Versailles nous conforte dans l’idée que l’enjeu principal n’est pas tant la sécurité, que la volonté de certaines organisations syndicales de tirer parti d’un processus de consultation complexe avec les comités sociaux et économiques.”

Malgré cette fermeture sommes toutes exceptionnelle, il est toujours possible de passer vos commandes sur le site web d’Amazon France et d’être livré dans des temps très raisonnables. L’astuce ? Amazon vous livrera en passant par ses autres entrepôts européens… A voir donc où aboutira ce véritable bras de fer entre la justice française et la multinationale Amazon, qui n’hésite pas visiblement pas à aller à l’encontre des Etats.

