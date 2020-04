Les jeux de la Xbox Series X bientôt dévoilés, affirme Phil Spencer

Voici une annonce qui va dans le sens d’un autre article de World is Small. Le patron de la branche Xbox, Phil Spencer, a en effet dévoilé dans un tweet que l’attente pour la révélation des prochains jeux de la console next-gen, la Xbox Series X, qui devrait sortir en fin d’année, ne devrait pas être trop longue. Elle commence pourtant à l’être, à environ 6 mois de la sortie de la prochaine génération de console.

“Hier, nous avons passé en revue nos plans autour des informations que nous continuerons de partager jusqu’au lancement. L’équipe fait un excellent travail et s’adapte. Je n’ai jamais été aussi enthousiaste vis-à-vis des plans de Xbox. Nous vous avons entendu, vous voulez de la transparence et de l’authenticité. Nous poursuivrons dans cette voie et la prochaine étape (les jeux) ne se fera pas trop attendre”, écrit-il. On se méfiera tout de même des paroles de Phil Spencer, qui n’a cessé de nous promettre des tonnes de jeux durant la génération de la Xbox One sans jamais qu’ils n’arrivent.

Comme dit en début d’article, ce tweet va dans le sens d’une rumeur qui enfle sur Internet. En mai, Microsoft et Sony prépareraient des événements en ligne qui serviraient à révéler les consoles Playstation 5 et Xbox Series X, en remplacement de l’E3, annulé pour cause de coronavirus.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I’ve never been more excited about Xbox plans. We’ve heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)

