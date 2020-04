Xbox Series X : un nouveau logo et une version “XXL”

La Xbox Series X, nouvelle machine de jeux vidéo surpuissante du géant américain Microsoft, devrait débarquer d’ici la fin d’année et se confronter avec la tant attendue Playstation 5. Mais alors que Sony gagne indubitablement la guerre de la communication, et des dizaines de milliers de likes et de partages en plus, Microsoft tente bien que mal de faire réagir les internautes.

La preuve avec cette parodie créée par Xbox et relayée par IGN : Microsoft a en effet feint une vidéo de présentation de la Xbox Series XXL, une console bien plus grande que la Series X, avec un “énorme bouton d’allumage”, des “LEDs de taille industrielle” et une “chiée de ports”. Bref, on vous laissera le choix d’en rire ou pas.

En revanche, dans le plus concret, Xbox a déposé un nouveau logo, que l’on vous laisse regarder ci-dessous. D’autres rumeurs ont également été avancées ça et là sur le web : l’annonce d’un nouveau casque audio gaming sans fil lors de la prochaine conférence en ligne de Microsoft qui devrait avoir lieu en mai, et l’existence d’une Xbox Series S, bien moins puissante mais aussi moins chère. A voir donc si tout cela se confirme.

Microsoft has trademarked a new Xbox Series X related logohttps://t.co/BUX4r4HkVg pic.twitter.com/emRVX7mpAb — Nibel (@Nibellion) April 22, 2020

4 / 5 ( 1 vote )