Warner Bros repousse The Batman, Shazam 2…

Coronavirus oblige, les sociétés de production repoussent leurs oeuvres, et ce, dans tous les domaines. Après le jeu vidéo The Last of Us 2 et les films Disney tels que Black Widow et Mulan, c’est au tour de Warner Bros d’annoncer tout un tas de reports. Ce sera notamment le cas du tant attendu The Batman, avec dans le rôle principal Robert Pattinson, qui voit sa date de sortie décalée de plusieurs mois : au lieu de débarquer le 23 juin 2021, il sortira dans nos salles obscures au mois d’octobre.

Ce sera également le cas de la suite de Shazam, intitulé sobrement Shazam 2, qui au lieu de sortir en mars 2022, pourra être vue au cinema en novembre 2022. Wonder Woman 1984, avec Gal Gadot, avait déjà été repoussé au 12 août 2020. En revanche, The Flash, lui, a vu sa sortie avancée de quelques jours, passant du 29 juin au courant du mois de juin.

Du reste, pour les programmes plus mineurs, The Many Saint of Newark, série préquelle des Soprano, ne sortira pas début novembre mais durant le mois de mars 2021. Le biopic sur Elvis Presley sera pour sa part lancé en salles en novembre 2021 au lieu d’octobre. Une série de reports qui pourrait s’aggraver si le coronavirus continue de prospérer.

