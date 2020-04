Les comptes Nintendo se font pirater à tout-va

Le confinement n’arrêtera pas la piraterie en ligne. De nombreux joueurs disposant d’un compte Nintendo affirment sur Reddit, Twitter, Resetera et autres forums qu’ils se sont fait pirater leurs comptes. Des connexions non autorisées mais également des transactions frauduleuses se seraient produites.

Les joueurs concernés ont reçu un e-mail de Nintendo, indiquant qu’une nouvelle connexion a eu lieu sur leur compte. La procédure standard, en somme. Le courriel indique l’appareil utilisé, le navigateur utilisé, la date, l’heure et la localisation de cette connexion. Autant vous dire qu’elle ne correspond pas aux habitudes des utilisateurs. Certains d’entre eux se plaignent de transactions non autorisées dans des jeux tels que Fortnite, où des V-bucks, la monnaie virtuelle du titre, ont été achetés en masse grâce à la carte bancaire liée au compte.

Pour l’instant, Nintendo ne sait pas d’où vient la faille. Aucun hackeur n’a revendiqué quoique ce soit. Des investigations sont en cours. De fait, n’hésitez pas à changer votre mot de passe sur votre compte Nintendo et d’activer la double authentification. Vous pouvez également consulter l’historique des connexions sur votre compte. Mais surtout, on ne le répétera jamais assez : après chaque achat, retirez votre moyen de paiement ! C’est simple et rapide.

