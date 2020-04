La Gamescom 2020 aura lieu en streaming live

Cette année 2020 sera décidément maudite pour tous les acteurs de la tech. Alors que l’E3 a été purement et simplement annulé en raison du coronavirus et remplacé par un événement IGN, on apprenait ce jeudi 16 avril que la Gamescom aussi allait être annulée, après la décision du gouvernement allemand d’interdire tous les évènements publics sur son territoire jusqu’au 31 août.

On pensait la situation emballée et pesée, mais c’était sans compter sur la hargne allemande, la Deutsche Qualität ! Geoff Keighley, producteur des Game Awards, a en effet annoncé sur son compte Twitter que la Gamescom aura bien lieu le lundi 24 août, mais dans une forme propice à la crise mondiale qui nous touche : en streaming live !

Pour l’instant, on en sait pas beaucoup plus sur le contenu de cette cérémonie, mais nul doute qu’on aura droit à un bon paquet de trailers venant des studios de jeux vidéo, dont la majorité bosse encore actuellement en télétravail. On espère également avoir plus de détails sur les titres de nouvelle génération, qui arriveront sur PS5 et Xbox Series X dès la fin de l’année 2020. En tous cas, ça semble être l’une des dernières chances d’en entendre parler…

With the physical @gameacom event not going forward, Gamescom: Opening Night Live will now be an all digital show, streaming live on Monday, August 24. https://t.co/kL2t50VnRA — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 16, 2020

