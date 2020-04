La Xbox Series X devrait conserver la même interface que la Xbox One

Une simple mise à jour ? La Xbox Series X, qui sera confrontée à la Playstation 5 en cette fin d’année si le coronavirus nous le permet, devrait conserver la même interface que sa grande soeur, la Xbox One. C’est une ancienne employée de chez Microsoft qui explique cette stratégie de l’entreprise américaine pour sa prochaine console. Une drôle de stratégie qui s’explique par ce besoin de ne pas déboussoler les joueurs… quitte à leur enlever toute notion de nouveauté. Ce fut déjà le cas lors du passage de la Xbox 360 à la Xbox One.

“J’ai travaillé comme support Xbox lors du lancement de la One, l’un des plus gros problèmes des utilisateurs était de s’habituer à une toute nouvelle interface utilisateur et ils ont imploré le retour du dashboard 360. Je pense que c’est une décision intelligente de leur part, pour être honnête”, explique cette ancienne employée de chez Xbox, Missy Quarry.

Si la Xbox Series X garde cette même interface, ce serait logique au vu du désir de Phil Spencer d’adopter un écosystème universel. En attendant la prochaine console de salon de la firme de Redmond, l’interface de la Xbox One continuera de recevoir des mises à jour et nous permettra de customiser nos onglets comme on l’entend, avec la catégorie Parties & Chat, notamment.

