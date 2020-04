Amazon ferme ses entrepôts français pendant 5 jours

Après la sentence, l’execution. Le géant américain Amazon vient d’annoncer la fermeture de ses entrepôts français en réaction à la décision judiciaire du tribunal de Nanterre ce mardi. Ce dernier ordonnait au e-commerçant de se limiter strictement à la vente des produits dits nécessaires, à savoir d’hygiène, médicaux ou alimentaires, tant que les risques sanitaires de l’activité dans les entrepôts n’auront pas été évalués. La peine pour une infraction de cette décision s’élève à un million d’euros par jour et par infraction constatée. Pour le tribunal, Amazon a en effet “de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés”.

Amazon s’était dit « perplexe » face à cette décision, estimant qu’il était compliqué de continuer une activité même partielle avec une telle manœuvre à effectuer. De fait, voici ce qu’a expliqué Amazon dans une communication interne, aujourd’hui : “Afin de se conformer aux termes de cette ordonnance et en application de l’article R.5122-1 du Code du travail, la Société est contrainte de suspendre toute activité de production dans l’ensemble de ses centres de distribution pour mener à bien l’évaluation des risques inhérents à l’épidémie de COVID-19 et prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés à compter du jeudi 16 avril après la fin de poste de l’équipe du matin, au plus tard, et pour une durée initiale de 5 jours, soit jusqu’au lundi 20 avril inclus”.

La décision d’Amazon est donc reconductible.

