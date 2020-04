Resident Evil 4 Remake serait en développement pour une sortie en 2022

Après avoir complètement retravaillé Resident Evil 2 avec brio, et Resident Evil 3 avec beaucoup moins de brio, Capcom aurait en tête de revenir sur un monument du jeu vidéo : Resident Evil 4. C’est du moins ce qu’affirment les principales rumeurs qu’évoque le site reconnu VGC. Ces sources indiquent que ce serait le studio M-Two, codéveloppeur sur le remake de Resident Evil 3, qui serait en charge du projet.

Ce titre, sorti en 2004, est un véritable chef d’oeuvre. Il a marqué toute une génération de joueur grâce au renouveau qu’il a insufflé à la saga d’horreur, lui donnant un côté action bien plus assumé. Et surtout, son bestiaire en aura marqué plus d’un : des regeneradores au petit roi Salazar, qui n’a pas frissonné face à ces monstres plus réalistes que jamais (à l’époque) ?

Le studio M-Two plancherait donc sur Resident Evil 4. Créée en 2017 avec le soutien financier de Capcom, et dirigée par Tatsuya Minami, vétéran de Capcom et producteur sur Resident Evil, Devil May Cry 3, l’équipe préparerait ce remake depuis 2018. Shinji Mikami, réalisateur du Resident Evil 4 d’origine, aurait même été approché mais aurait refusé la proposition. En bref, on a hâte de voir ce que donnera ce “nouveau” titre, en espérant que tous les niveaux soient gardés…

