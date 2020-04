Apple et Google s’associent pour un système de traçage des personnes infectées

Les deux géants du numérique, Apple et Google viennent en effet de s’associer dans la lutte contre le coronavirus. L’objectif ? Créer un système, ensemble, pour tracer les personnes infectés par ce virus mortel. Cette jonction des forces permettra d’user de la technologie Bluetooth pour aider les gouvernements et agences de santé à réduire la propagation du virus. Alors, bien sûr, pour ceux qui s’inquiètent de voir leur vie privée exposée, les deux entreprises ont annoncé que le tout sera fait dans le respect de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs.

La solution comportera des API et une technologie qui aider à activer le suivi des contacts. Deux étapes seront nécessaires à l’élaboration d’un tel plan. D’abord, en mai, les deux sociétés lanceront des API pour que les appareils Android et iOS soient interopérables. Des applications officielles provenant des autorités de santé seront disponibles sur les stores respectifs.

Dans un deuxième temps, plus tard, une plateforme de traçage des contacts fondée sur le Bluetooth sera mise en place par les deux acteurs. « Grâce à une coopération et une collaboration étroites avec les développeurs, les gouvernements et les acteurs du domaine de la santé, nous espérons exploiter la puissance de la technologie pour aider les pays du monde entier à ralentir la propagation du COVID-19 et à accélérer le retour à une vie normale », concluent Apple et Google. On espère que le tout respectera la confidentialité de chacun…

4 / 5 ( 1 vote )