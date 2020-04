Microsoft Teams : le nombre d’appels vidéo a bondi de 1000%

Voici une annonce à laquelle on pouvait forcément s’attendre. Alors que le monde entier se place peu à peu dans le confinement le plus total, les entreprises, elles, ne s’arrêtent pas de tourner pour autant. Et beaucoup d’entre elles ont dû se tourner vers le télétravail. Pour pouvoir l’effectuer, de nombreux outils ont été créé, dont le fameux Teams de Microsoft. Le service de messagerie instantanée est plus complet que jamais, puisqu’il permet notamment de passer des appels vidéos en groupe, à l’instar de Zoom.

Et cette fonctionnalité semble connaître un véritable succès puisque le nombre d’entre eux a bondi de plus de 1000% ! La plateforme est ainsi passée de 10 millions d’utilisateurs en décembre à 200 millions aujourd’hui ! Les chiffres étaient déjà hauts avant cette crise, mais là, des records sont crevés…

« Nous avons assisté à un record de 2,7 milliards de minutes passées en réunion en une seule journée, soit une hausse de 200% par rapport aux 900 millions de minutes du 16 mars », explique Microsoft. « Des réunions entre collègues aux professeurs qui font cours à leurs étudiants via des classes virtuelles et aux PDG qui tiennent des sessions de questions-réponses avec des milliers d’employés, nous trouvons tous de nouvelles façons de nous rassembler à distance », ajoute le groupe. Microsoft est également convaincu que cette période de confinement « va changer nos façons de travailler et de nous connecter pour toujours ». Et on veut bien les croire.

