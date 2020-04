Le téléchargement illégal de films et séries en forte augmentation

Forcément, le confinement imposé à tous pousse chacun à trouver des occupations. Certains se tournent vers les jeux vidéo, d’autres vers les livres, d’autres encore vers les services de VOD tels que Netflix, OCS et Disney +… Et enfin, certains vont naturellement vers le téléchargement illégal de films et séries. Parce que oui, tout le monde n’a pas les moyens de payer 15 abonnements pour voir tous les films. Mais en cette période de confinement, ce sont des pertes de revenus en plus pour les sociétés de production…

Il n’est donc pas étonnant de constater une forte augmentation du téléchargement illégal de films et séries en cette période de confinement. C’est le site TorrentFreaks qui publie ces données. Ces dernières s’appuient sur les torrents. Elles révèlent donc qu’il y a eu 12 millions de téléchargement, quotidiennement, au début du mois de mars et 16 millions début avril. Il y a donc eu une hausse de 33%. C’est assez énorme, mais encore une fois, peu surprenant alors que le monde entier est en quarantaine.

A vrai dire, il n’y a pas que le téléchargement illégal qui est en hausse. Netflix connaît également de nombreux pics de connexion. Disney +, lancé récemment en France, est d’ores et déjà devenu le 2e service de streaming dans l’Hexagone. Les prix sont attractifs… va-t-il réussir à contrer cette hausse de téléchargement illégaux ?

