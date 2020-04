Le plafond des paiements sans contact pourrait passer à 50€ en France

Vous l’avez sûrement déjà fait, payer sans contact avec votre carte bleue. La pratique est de plus en plus courante, pour sa simplicité évidente d’abord, mais aussi pour son gain de temps dans les commerces et sur les bornes. Jusque là limités à 30 euros, ces paiements qui se démocratisent jour après jour pourraient passer à 50 euros, selon des informations de Europe 1. La France s’inspirerait ainsi des autres pays. La pays prendrait également cette mesure pour limiter les risques de transmission de coronavirus…

Cette décision pourrait être dévoilé dès la semaine prochaine. « Notre volonté c’est d’y aller, mais il faut s’assurer que cela fonctionne d’un point de vue technique », explique un banquier. Des tests vont être mis en place dans les prochaines heures, pour vérifier si l’initiative est utile aux commerçants et surtout possible pour eux. En 2017 déjà, lorsque le plafond était passé de 20 à 30 euros, il a fallu changer toutes les cartes bleues… Un processus qui a pris trois ans, selon le même banquier.

Cette fois ci, la France vise à faire passer ce plafond en seulement un mois, à partir du moment de l’annonce de la décision. On ne devrait donc ni changer les cartes bancaires des clients, ni les terminaux des commerçants. En espérant donc que tout se passe pour le mieux. Ce serait une belle nouveauté.

