Disney + cartonne en France, il se place juste derrière Netflix

Lancement réussi pour le service de streaming de la marque aux grandes oreilles. Disney + cartonne en France, alors qu’il a été lancé il y a seulement quelques jours, après avoir connu un léger report. Il cartonne tellement qu’il est devenu le second service de streaming le plus visionné en France, juste derrière le sacro-saint Netflix, décidément indéboulonnable.

Le cabinet NPA Conseil révèle en effet que plus de 14% des consommateurs de vidéo à la demande par abonnement ont déjà visionné un contenu sur Disney +. Le service a, par ailleurs, placé pas moins de 25 de ses titres dans le top 100 des programmes les plus visionnés en SVOD. Evidemment, le plus populaire d’entre eux est The Mandolarian, la série Star Wars qui nous fait découvrir le si mignon bébé Yoda.

Netflix reste donc tout en haut, sur le trône, mais est farouchement bousculé par le nouveau venu de Disney. NPA Conseil indique que Netflix a perdu 15 points de part de marché par rapport au début de l’année. Pour autant, ce ne sont pas des nouveaux clients qui découvrent Disney +, mais bel et bien des consommateurs de SVOD déjà existants : la SVOD n’a donc pas gagné de nouveaux spectateurs. 11,5% des Français (6,1 millions) des 15 ans et plus ont regardé un contenu en SVOD le 7 avril, jour où Disney+ est arrivé en France.

