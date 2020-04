Sony rembourse les précommandes de The Last of Us Part II

Voilà une drôle de nouvelle qui provoque l’inquiétude chez les gamers du monde entier. Vous n’êtes pas sans savoir que The Last of Us Part II, titre phare de l’éditeur de jeu vidéo Sony, qui devait sortir le 29 mai prochain, a été repoussé à une date de sortie “inconnue”. C’est très clairement l’un des jeux les plus attendus de l’année, et son report a fendu le coeur de la majorité des joueurs de Playstation 4. D’autant que le jeu devait à la base sortir le 20 février…

Bref, ce report avait été justifié par des soucis de logistique à cause du coronavirus. Si le développement est quasiment abouti selon les développeurs, la production et la distribution de la version physique du jeu n’aurait pas été possible en cette période de confinement. Si l’on pouvait donc espérer un léger report ou une sortie tout simplement en dématérialisé, ce n’est pas du tout le cas !

Sony vient en effet de prendre une décision lourde de conséquence, qui évoque la crainte. Sur le Playstation Store, toutes les précommandes du jeu ont en effet été intégralement remboursées, sans aucune démarche à effectuer du côté du consommateur. Marvel’s Iron Man VR est également concerné. Une annonce assez étrange, qui peut donc amener à une sortie de The Last of Us Part II sur Playstation 5, prévue pour sortir à la fin de l’année…

