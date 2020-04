Pour le 1er trimestre 2020, Samsung s’attend à des bénéfices… en hausse

Le coronavirus paralyse l’économie du monde entier. Les géants de la technologie, comme Apple, ont tous prévu une baisse drastique de leur revenu à cause du manque de ventes et de production dans les usines. Tous… sauf un. Samsung a en effet publié ses estimations pour le premier trimestre de 2020 et elles sont très surprenantes.

Le constructeur sud-coréen déclare en effet que son bénéfice devrait augmenter après une chute qui a eu lieu l’année dernière. Samsung évoque ainsi 6400 milliards de wons, soit 5,23 milliards d’euros) de bénéfices, contre 6200 milliards de wons (5,1 milliards d’euros) il y a un an. Une légère hausse qui s’explique par de solides ventes concernant les puces de Samsung, destinées aux fabricants d’ordinateurs et aux data centers, contrairement à une baisse des ventes de smartphones et de télévisions.

Concernant le chiffre d’affaires, Samsung s’attend à 55 000 milliards de wons, soit 45 milliards d’euros, là où il était de 52 390 milliards de wons il y a un an. Pour autant, la marque sud-coréenne sait que ses ventes de smartphones et de matériel électronique sera en berne, notamment en Europe et aux Etats-Unis. En tout cas, tous les géants de la technologie devront affronter des résultats en baisse durant cette crise de coronavirus.

