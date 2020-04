Le projet xCloud de Microsoft débarque bientôt en France

En test depuis quelques mois aux Etats-Unis, le projet xCloud de Microsoft, qui permet de jouer à des jeux Xbox sur son portable Android notamment, va bientôt débarquer sur notre continent, en passant par la France, la Belgique, l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède.

Dans un communiqué, la directrice Produit et Stratégie du Projet xCloud Catherine Gluckstein explique :

“Nous savons que le jeu vidéo revêt une importance capitale en ces temps de distanciation sociale, en tant que l’un des outils nous permettant de rester connectés à nos amis et notre famille. Mais nous avons également conscience que la bande passante a été réduite dans beaucoup de pays, puisque de très nombreuses personnes restent chez elles et sont connectées en ligne, pour travailler comme pour se divertir. (…) Depuis le début du programme de preview l’an dernier, le Projet xCloud n’a eu de cesse de grandir et d’évoluer. Comme nous l’avions promis lors du X019 en novembre, nous avons pour projet d’étendre le programme à plus de pays cette année. À cette fin, et en évaluant l’évolution de la pandémie de COVID-19, 11 pays européens, dont la France, pourront bientôt rejoindre le programme, dès que nous jugerons qu’il sera raisonnable de le faire. Pour préserver le réseau, cela se fera progressivement.”

Les inscriptions pour les possesseurs d’appareils Android sont d’ores et déjà ouvertes sur la page officielle.

