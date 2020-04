Dualsense : Sony présente la manette de la Playstation 5 sans crier gare

C’est l’info de la soirée passée. Le géant japonais du jeu vidéo, Sony, a officiellement présenté la manette de sa future console, la Playstation 5, dans un article de blog complet. Sony abandonne son nom Dualshock et passe à la Dualsense ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son design a surpris un sacré paquet d’internautes. Blanche dans sa majorité, noire autour de ses gâchettes et de ses sticks, elle arbore aussi la fameuse LED bleue, mais cette fois ci autour du pad tactile. Un look terriblement futuriste qui séduit autant qu’il surprend.

Au niveau de ses caractéristiques, elle se recharge en USB Type-C et dispose de dispositif haptiques sur les gâchettes notamment et pour les vibrations, au lieu des moteurs à retour de force de la Dualshock 4. Autrement dit, cela devrait permettre plus de sensations, comme le nom de la manette l’indique.

Le bouton Share, en haut à gauche de la manette, devient le bouton Create. « Il sera possible pour les joueurs de créer des séquences de gameplay mémorables à partager avec le monde entier », précise Sony. Un autre bouton, en bas, permet de couper le micro incorporé. En bref, la manette semble plus grande, plus épaisse, pour une meilleure prise en main. Que pensez-vous de la Dualsense ?

4 / 5 ( 1 vote )