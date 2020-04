Disney + est disponible : le point sur ce nouveau service de SVOD

Ca y est, cette fois c’est officiel : le service de streaming vidéo par abonnement Disney + est disponible en France. Le concurrent de Netflix propose dès aujourd’hui des centaines de séries et films made in Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic ou… Disney, évidemment. Le service coûte donc 6,99 euros par mois, ou 69,99 euros par an. Avec certaines offres de Canal +, Disney + est inclus gratuitement.

La période d’essai est de 7 jours, seulement, alors que celle d’OCS est actuellement d’un mois par exemple sur Amazon Prime Video. Concernant la qualité, les programmes sont proposés en 4K avec du HDR10 et Dolby Vision… Du moins, habituellement. Pendant le confinement, la 4K ne sera pas disponible, afin de ne pas saturer les réseaux.

Avec Disney +, disponible sur smartphone, tablette, téléviseur connecté, Android TV, boîtiers multimédias, Playstation 4 et Xbox One. Et, bien sûr, sur le site disneyplus.com. Concernant l’offre incluse dans le prix. Disney + propose de créer jusqu’à 7 profils différents, enfant inclus. Il est possible de profiter des programmes sur quatre appareils différents en même temps. Et enfin, on peut aussi télécharger les films et séries pour les regarder sans connexion internet. Le téléchargement est illimité sur 10 appareils. La liste des programmes disponibles au lancement est accessible sur cette page.

4 / 5 ( 1 vote )