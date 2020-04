Amazon Music lance son offre gratuite en France

Après Spotify, Deezer et Soundcloud, voici le nouveau venu parmi les acteurs du streaming gratuit : Amazon Music. Le géant de la livraison lance en effet Amazon Music, la version gratuite de sa plateforme Amazon Music Unlimited, alors disponible avec un abonnement à Amazon Prime. Désormais, tous les clients d’Amazon Music peuvent profiter gratuitement d’une sélection de playlists et de plusieurs milliers de stations Amazon Music.

Le coût à payer sera cependant des publicités, en veux-tu en voilà. Comme chez la concurrence, donc. Vous pourrez bénéficier d’Amazon Music sur tous les appareils de la marque, à savoir les enceintes connectées Echo, mais aussi sur les téléphones iOS et Android et les tablettes Fire et Fire TV. Vous pouvez également écouter de la musique sur music.amazon.fr.

Pas besoin d’abonnement, ni de carte de crédit. Les milliers de morceaux disponibles peuvent être recherchés par genre, décennie musicale, artistes, titres… ou popularité, selon la playlist. On retrouve notamment La Crème du Rap Français, une playlist sur les meilleurs titres de rap français du moment, French Deluxe, etc. Bref, une offre complète et gratuite qui n’aura de cesse de s’étoffer avec les mois, sans nul doute.

4 / 5 ( 1 vote )