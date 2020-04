Black Widow, Thor 4, Indiana Jones 5… Disney repense tout son calendrier

Le coronavirus chamboule décidément toute notre vie. Après avoir placé une bonne moitié du monde en confinement, il a décidé de repousser les films de super-héros que l’on attendait tous : ceux du Marvel Cinematic Universe ! Disney a donc dévoilé récemment toutes les nouvelles dates de ses oeuvres, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a un grand décalage avec les sorties prévues de base. Voici le récapitulatif :

Black Widow sortira le 6 novembre 2020 aux Etats-Unis, et probablement le 4 novembre en France.

Eternal a été repoussé au 12 février 2021, il devrait sortir le 9 février en France.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings devrait sortir le 7 mai 2021, et probablement le 5 mai en France.

Doctor Strange 2 sortira le 5 novembre 2021, et donc le 3 novembre en France.

Thor : Love and Thunder, très attendu, sortira dans nos salles obscures le 18 février 2022, et le 16 février en France.

Black Panther 2 sortira au cinéma le 6 mai 2022 et probablement le 4 mai en France.

Captain Marvel 2 est désormais prévu pour sortir pour le 8 juillet 2022, probablement le 6 juillet en France.

Disney a également précisé la sortie d’autres films, outre les films du Marvel Cinematic Universe :

Mulan sortira le 24 juillet 2020, probablement le 22 juillet en France

Jungle Cruise est prévu pour le 20 juillet 2021, probablement le 18 juillet en France

Indiana Jones 5 a été décalé au 29 juillet 2022, probablement le 27 juillet en France

Free Player sortira le 11 décembre 2020, probablement le 9 décembre en France

Enfin, Artemis Fowl sortira directement sur Disney + le 29 mai.

