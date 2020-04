L’OMS change d’avis et recommande les jeux vidéo

Comme quoi, il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis ! En cette difficile période de coronavirus, l’Organisation Mondiale de la Santé, qui donne tout un tas de conseils la plupart du temps sanitaires, vient de recommander à chacun de jouer aux jeux vidéo ! Début juin 2019, pourtant, l’institution avait placé le “Trouble du jeu vidéo” dans la onzième révision de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes connexes (CIM-11). Autrement dit, c’était une sorte d’addiction, comme les autres.

La France, de son côté, avait publié une brochure qui considérait les jeux vidéo aussi nocifs que la drogue ou la consommation d’alcool… Evidemment, cette annonce l’année dernière avait suscité l’ire de l’Internet mondial, qui ne comprenait pas une telle classification de l’OMS. Et désormais, l’organisation retourne sa veste en lançant une campagne mondiale nommée Play Apart Together.

L’objectif de cette campagne, c’est évidemment d’inciter à la distanciation sociale, nécessaire pour éradiquer le coronavirus. Bon, personne n’a attendu l’OMS pour jouer aux jeux vidéo. Mais l’initiative est à saluer ! En espérant que l’institution ne reconsidère pas le jeu vidéo comme une sorte de substance addictive à la fin de l’épidémie… Bref, pour résumer, jouer pour pallier à l’ennui et surtout sauver des vies !

