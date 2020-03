L’usage des services en ligne de Microsoft est en hausse de 775%

Le monde entier est en confinement, et jamais les services en ligne n’ont été aussi utilisés. La preuve avec ces toutes dernières statistiques de la firme américaine Microsoft, qui indique l’usage de ses services en ligne a augmenté de 775 % ( ! ) rien qu’au cours de la semaine dernière, dans les régions où le confinement a été mis en place.

Microsoft a détaillé ces usages, en expliquant notamment que l’utilisation de Windows Virtual Desktop a été multiplié par trois, et que des records ont été établis sur Microsoft Teams, le Xbox Live, le Xbox Game Pass et Mixer (qui concurrence Twitch). Microsoft Teams a enregistré 44 millions d’utilisateurs au quotidien. Une hausse qui a forcément poussé Microsoft à ajuster certains paramètres. “Nous avons temporairement désactivé la possibilité de mettre en ligne des images de profil, des images de club et des arrière-plans de club personnalisés”, indique Microsoft au sujet de sa console de jeu, la Xbox.

Microsoft a également augmenté la capacité de son réseau pendant les heures creuses afin de faciliter les téléchargement. Cette forte hausse explique donc facilement les mesures mises en place par les géants du numérique ces dernières semaines, à savoir la baisse des débits de la vidéo chez Netflix, Canal +, Amazon Prime Video et Apple TV+, notamment.

