Sony : la Playstation 5 et ses jeux sortiront en temps et en heure

La marque japonaise Sony l’affirme : il n’y aura aucun retard ni sur la sortie de la Playstation 5, ni sur le lancement de ses jeux. On aurait pu le craindre, pourtant, alors que le coronavirus a freiné la production de nombreux produits high-tech et va priver de nombreux développeurs de leurs studios. Sony se veut en effet rassurant, en affirmant dans une dernière mise à jour de son site que tout ira bien.

L’entreprise indique avoir fermé “une partie” de ses bureaux dans le monde, en accord avec les lois et mesures prises localement pour lutter contre le coronavirus. Beaucoup d’employés, dont des développeurs, sont donc ainsi passés en télétravail. Les usines, elles, commencent doucement à reprendre le travail.

Il n’y aura pas “d’impact matériel sur (le) marché (des jeux) pour l’année fiscale actuelle”, a également tenu à préciser Sony. Tout en déplorant que “même si aucun souci n’a pour l’instant émergé, Sony surveille avec attention les risques de retards dans les plannings de production de jeux, qu’il s’agisse des titres first-party ou de ceux des studios partenaires, principalement en Europe et aux U.S.” Pour l’instant donc, tout va bien. Pour rappel, on attend d’ici le mois de mai et de juin The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima, prévus sur PS4.

4 / 5 ( 1 vote )