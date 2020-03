Huawei remplace Google par Qwant sur ses téléphones

Grosse nouvelle qui pourrait relancer les suspicions d’espionnage autour de Huawei… ou tout simplement populariser une bonne fois pour toutes le moteur de recherche français Qwant. Ce dernier a en effet été choisi par le géant chinois Huawei pour remplacer Google, officiellement évincé de ses smartphones depuis l’annonce, ce jeudi, des P40, P40 Pro et P40 Pro +.

Une décision qui s’explique par les sanctions prises par Washington, qui empêche l’entreprise qui fabrique des smartphones haut de gamme d’accéder aux services de Google. Huawei est en effet suspecté d’espionnage… N’ayant plus accès à la licence de Google, les téléphones de Huawei n’ont donc pas Youtube, Gmail et le Play Store de pré-installé. La marque devait donc passer par une alternative de toute urgence.

Huawei utilise donc AppGallery pour pouvoir télécharger des applications, et une app nommée AppSearch pour trouver des sources permettant d’installer certains logiciels. Pour remplacer Google, Huawei a choisi Qwant, du moins pour ses smartphones vendus en France, en Allemagne et en Italie. Qwant s’en est félicité sur Twitter et a expliqué que ce partenariat est « une belle opportunité de partager avec autant d’utilisateurs européens que possible notre moteur de recherche unique qui ne collecte pas vos données personnelles et respecte votre vie privée. »

