Edraw Max : le logiciel de diagrammes qui booste vos présentations

Que vous officiez dans une grosse entreprise ou dans une PME classique, il va vous falloir présenter du contenu à vos clients ou prospects pour les séduire. Qu’il s’agisse d’exposer les actions et marchés boursiers, vos coûts, vos tarifs, votre courbe de progression ou votre potentiel à venir, vous aurez besoin d’un logiciel performant qui rend attrayant ce qui l’est pas forcément, à savoir les chiffres, les mathématiques, les algorithmes. Que vous soyez passionné ou non par les nombres, vous le savez aussi bien que nous : ils ne sont pas très sexy, et encore moins aux yeux du grand public. Aujourd’hui, nous avons donc décidé de vous présenter un logiciel qui rend le tout particulièrement agréable à l’oeil : Edraw Max.

Edraw Max est ce qu’on pourrait appeler une solution libératrice. Sur le marché, ils sont rares les logiciels à être aussi polyvalents ! Pour rentrer dans le vif du sujet, Edraw Max vous permet de créer des organigrammes, des logigrammes, des diagrammes de réseau, des diagrammes UML, des plans d’étage, des cartes mentales… grâce à de riches et nombreux exemples et modèles.

Edraw Max permet donc de visualiser vos idées et celles de vos collègues de la plus belle et impressionnante des façons. L’offre de ce logiciel somme toute assez révolutionnaire est conséquente. Vous pouvez en effet créer sans réel effort plus de 280 types de diagrammes, grâce à des milliers de modèles eux-même conçus par des professionnels. Idéal pour trouver l’inspiration quand elle vous manque. Une fois votre diagramme réalisé, vous pouvez exporter vos dessins dans divers formats, tels que Visio, PDF, Word, Powerpoint, JPEG, HTML… Et grâce à cette rapidité et polyvalence d’action, Edraw Max vous permet de gagner énormément de temps ! Tout en permettant d’impressionner vos collègues ;)

Pour vous convaincre, nous avons décidé de vous lister quelques types de diagrammes possiblement réalisables, tous utilisés dans les entreprises commerciales, les organisations éducatives et sociales, etc :

BPMN, P&ID, Affiches

Diagramme et graphique, Diagramme en arêtes de poisson, Organisateur graphique

Plan d’évacuation en cas d’incendie, Carte conceptuelle, Diagramme de Gantt

Flyer, Carte de visite, Wireframe

Diagramme d’arbre de défaillance, Flux de travail, Dessin de mode

Diagramme d’affaires, Diagramme UML, Diagramme circulaire

Carte de flux de valeur, Diagramme d’architecture, Infographie

Présentation, Formulaire métier, Diagramme ER

Carte, Plan de câblage, Diagramme de Venn, …

On en passe et des meilleurs ! Et là où Edraw Max est particulièrement intéressant, c’est qu’il est non seulement compatible avec Windows, MacOS et Linux, mais aussi Google Chrome ! Autrement dit, vous pouvez retrouver vos œuvres sur n’importe quel ordinateur, sans avoir à télécharger le logiciel.

Bref, Edraw Max est un immanquable pour tous ceux qui sont habitués, ou non, à devoir faire des présentations pour le compte de leurs clients ou leurs entreprises. Avec ce soft, vous pourrez non seulement mieux montrer votre projet, mais aussi mieux comprendre vos propres données ! Bref, passons au sujet qui fâche : le prix. D’abord, vous pouvez acheter Edraw Max pour votre compte personnel, à partir de 139 dollars, ou bien pour le compte de vos employés dans un plan “business”. Son prix augmente en fonction du nombre de personnes pouvant en profiter : de 179 dollars pour une personne à 2999 dollars pour 20 personnes. Vous pouvez aussi acheter une licence perpétuelle (où vous aurez accès à tout indéfiniment, mais vous ne pourrez bénéficier des mises à jour pendant seulement 3 ans), une licence à vie (vous accéderez indéfiniment aux mises à jour) ou souscrire annuellement pour 99 dollars par an.

Pour résumer, Edraw Max est un logiciel de diagrammes immanquable. N’hésitez plus et profitez-en dès à présent !

