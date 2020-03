Huawei dévoile les P40, P40 Pro et P40 Pro +… qui se passent de Google

Les géants chinois de la téléphonie reviennent sur le devant de la scène ! Après OnePlus qui lance officiellement son système de paiement OnePlus Pay, c’est au tour de Huawei de dévoiler deux nouveaux smartphones porte-étendards très hauts de gamme : les P40, P40 Pro et P40 Pro +. Cette cuvée 2020 s’annonce particulièrement bonne, avec des caractéristiques techniques plus qu’intéressantes.

Au dos de ces téléphones, on pourra constater un impressionnant capteur lumineux de 50 mégapixels. Sur le P40, un ultra wide de 16 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec stabilisation optique OIS l’accompagnera. Sur le P40 Pro, c’est un ultra grand angle de 40 mégapixels avec un capteur périscopique de 12 MP avec zoom optique 5x et numérique 50x, ainsi qu’un capteur ToF qui se chargera du reste. Et sur le P40 Pro +, c’est la folie, avec 4 capteurs supplémentaires : l’ultra wide de 40 MP, le périscopique de 12 MP, le zoom optique 10x et numérique 100x, un téléobjectif 8 MP avec zoom x3, et un capteur ToF.

Du reste, le modèle de base aura un écran AMOLED 6,1 pouces FHD+ avec une fréquence de 60 Hz. Les P40 Pro et P40 Pro + auront une dalle AMOLED 6,58 pouces “Overflow” sans bordure avec une fréquence de 90 MP. En frontal, la caméra est de 32 MP. Enfin, un capteur d’empreinte est en bas de l’écran. Les P40, P40 Pro et P40 Pro + seront disponibles à partir du début du mois d’avril au prix de 799, 1000 et 1099 euros. Aucun de ces téléphones n’auront accès nativement aux services Google. Ils auront droit aux Huawei Mobile Services, à Huawei Music et à Celia en guise d’assistant vocal.

