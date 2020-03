“Evitez la 4G !”, prévient Orange

Avec le coronavirus, la surcharge des réseaux semble toute proche. Il faut dire que l’isolement et le confinement pousse forcément les gens à consommer de la data, afin de pallier à l’ennui ou tout simplement travailler de chez soi. Mais il semblerait qu’un réseau en particulier soit soumis à un craquage prochain : celui de la 4G. L’opérateur français Orange appelle en effet chacun à lever le pied sur la 4G, afin de réserver son usage internet au wifi.

« Pour rester connectés les uns aux autres, sans surcharger le réseau, on applique quelques règles simples », indique Orange sur son site. En tout, 10 conseils ont été donnés pour pallier à la surcharge :

– Privilégier le Wi-Fi plutôt que la 4G et préférer si possible l’usage des appels Wi-Fi.

– Privilégier le téléchargement au streaming, ou limiter la qualité de l’image

– Désactiver les transferts automatiques vers les clouds, ainsi que les téléchargements et mises à jour automatiques des applications mobiles

– Couper la lecture automatique des vidéos sur Facebook

– Réduire la qualité sonore de son application de streaming musical, telle que Spotify, Deezer, Apple Music…

– En télétravail, se connecter au VPN de l’entreprise uniquement quand c’est un besoin

– Limiter les jeux en ligne qui sont gourmands en bande passante (et jouer au Cluedo en famille)

– Limiter les visioconférences

– Surveiller sa consommation

– Se servir du partage de connexion de son téléphone seulement dans les endroits où le Wi-Fi passe mal

