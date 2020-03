Animal Crossing : New Horizons sur Switch bat des records de vente !

Serait-ce le jeu du confinement ? Le contexte économique est plus difficile que jamais, et pourtant, le géant japonais du jeu vidéo, Nintendo, tire son épingle du jeu. Le nouvel opus de la saga Animal Crossing, sorti sur Switch il y a quelques jours, est un succès sans équivalent. Le jeu s’est vendu à plus de 1,88 million d’exemplaires, et ce, en seulement trois jours ! C’est de fait devenu le jeu le mieux vendu de la console Nintendo Switch.

Une succès sans précédent qui s’explique, d’une, par la renommée de la série, et deux, par l’ambiance enchanteresse du titre qui vous plonge dans un monde de mignonneries. Parce que oui, c’est aussi ça Animal Crossing ! Un petit village à gérer, des personnages mignons, aux grands yeux, des activités bon enfant et surtout pas de violence. En comparaison avec Doom Eternal, sorti le même jour sur PC, PS4 et Xbox One, c’est le jour et la nuit.

Si le titre était déjà un succès avant même de sortir, il a en plus connu un boost de ses ventes grâce à une Switch édition spéciale Animal Crossing, et une Switch Lite rose corail. Selon le magazine japonais Famitsu, cette dernière console compte même comme 70% des ventes de la Switch ! En bref, si vous voulez vous évader en cette période de confinement, faites comme tout le monde et achetez Animal Crossing : New Horizons.

