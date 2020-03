Netflix : le calendrier des programmes “massivement perturbé” dans les prochains mois

Coronavirus oblige, le monde entier se place peu à peu en confinement, le temps de laisser passer la vague. Les acteurs économiques à l’international sont impactés, et notamment Netflix, dont les séries en production sont arrêtés depuis peu. Tous les programmes originaux sont concernés, et il risque d’y avoir un véritable changement au niveau du calendrier de sortie.

Interviewé par CNN, Ted Sarandos, responsable chez Netflix des programmes, s’attend à une “perturbation massive”. “Toutes nos productions dans le monde entier sont arrêtées. Je crois que c’est sans précédent dans l’histoire”, a-t-il expliqué. Dans les prochaines semaines, tout devrait aller, mais la situation va se compliquer dans les prochains mois, et notamment en fin d’année.

“Nous travaillons avec de l’avance. Vous savez, nous livrons toutes nos séries avec tous les épisodes en même temps”, indique le cadre. “Nous sommes assez en avance. Nous ne voyons donc aucune perturbation dans notre production au cours des prochains mois. Vous savez, peut-être que plus tard dans l’année, si cela progresse longtemps, vous commencerez à ressentir une perturbation car la production physique n’est pas en cours”, continue Ted Sarandos. En bref, gardez-en pour plus tard, car vous risquez de ne plus avoir grand chose à vous mettre sous la dent très bientôt.

