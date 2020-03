Apple : l’AirPower toujours dans les tuyaux ?

Vous souvenez-vous de l’AirPower ? Ah, il nous semble loin, ce temps, alors que nous sommes actuellement en plein confinement ! L’AirPower, annulé par la marque à la pomme, était une station de recharge sans fil permettant de faire le plein des batteries de trois produits sur une seule et même plateforme. En théorie, on aurait été capable d’apposer notre Apple Watch, notre iPhone et nos AirPods dessus pour les recharger en même temps.

Le projet, sans doute trop ambitieux, avait été présenté par Apple en 2017, aux côtés de l’iPhone X. Nous n’avions eu aucune date de sortie, mais de nombreux problèmes fuitaient au fil des mois, notamment au niveau des composants. Il a ensuite été annulé il y a une année, avec la déclaration suivante d’Apple : « Nous avons conclu que l’AirPower n’atteignait pas nos standards élevés, et nous annulons le projet. »

Apparemment, tout ne serait pas annulé. Le youtubeur Jon Posser déclare même le contraire sur son compte Twitter ! « L’AirPower n’est pas mort. Le projet est de retour, en interne. Rien ne garantit qu’ils le finaliseront et le lanceront, mais ils n’ont pas encore abandonné et ils essaient de reconfigurer les capteurs pour déplacer la chaleur plus efficacement. La conception du prototype est en cours ». Croisons les doigts.

AirPower isn’t dead 👀

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020