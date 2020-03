Réalité virtuelle et réalité augmentée : l’avenir des jeux mobiles

Les réalités augmentée et virtuelle sont elles l’avenir des jeux mobiles ? En quelques années, le paysage des jeux mobile a grandement évolué. Les plus nostalgiques se souviennent encore jouer à Snake sur un Nokia 3310. Aujourd’hui, les graphismes sur mobile sont proches de ce qui se fait sur console, pour le plus grand plaisir des joueurs. Cependant, cette avancée visuelle n’est pas l’unique innovation dans l’air du temps. Beaucoup de spécialistes s’accordent en effet à dire que la réalité virtuelle et la réalité augmentée pourraient constituer l’avenir des jeux mobiles et des jeux vidéo dans leur généralité. Nous vous expliquons pourquoi dans cet article.

La réalité virtuelle, un monde virtuel et immersif

La réalité virtuelle est une technologie en plein développement qui consiste à être en totale immersion dans un monde virtuel. En effet, toute distance entre le joueur et l’écran est supprimée puisque ce dernier se retrouve directement plongé dans l’univers du jeu à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Les marques les plus connues se nomment Samsung Gear, HTC Vive ou encore Oculus Rift. Du fait de la technologie encore assez récente, le prix de ces équipements est encore assez coûteux (quelques centaines d’euros). Il y a fort à parier que ces coûts soient revus à la baisse dans les années à venir.

Quelle utilisation de la réalité virtuelle ?

Si vous n’avez encore jamais essayé un casque de réalité virtuelle, il peut être difficile de comprendre les multiples utilisations que cette technologie a à offrir. Le monde du casino en ligne est par exemple en train de développer des jeux de casino en réalité virtuelle, où le joueur pourrait se balader dans un casino de Las Vegas, le tout installé dans son salon. Cela lui donnerait l’opportunité de jouer à des jeux de casino comme la roulette, le blackjack ou encore le baccarat dans des conditions d’immersion qu’un jeu de casino classique ne peut proposer. Comme le précise casinos-francaisonline.com, leader incontesté sur le secteur du casino, la réalité virtuelle permettrait de s’affranchir des barrières des jeux de casino traditionnels. Une solution idéale pour bénéficier des avantages d’un casino terrestre sans tous ses inconvénients (horaires, déplacements, jeux limités).

Dans le monde du jeu vidéo, la réalité virtuelle est aussi en train de s’imposer comme le futur. De nombreux jeux de voiture, jeux d’horreur ou encore jeux d’aventure ont trouvé des adeptes prêts à investir dans un casque virtuel pour augmenter les sensations de jeu.

La réalité augmentée : quand jouer avec son environnement devient possible

La réalité augmentée est également une innovation technologique qui a le vent en poupe. Le meilleur exemple est sans doute Pokemon Go, le jeu mobile aux millions d’utilisateurs. Le concept est simple : mêler des animations au monde réel. Si l’intégration des éléments virtuels est encore un procédé à perfectionner pour les éditeurs de jeux, il y a fort à parier que la réalité augmentée soit la technologie la plus adaptée au jeu mobile. En effet, plus besoin de casque ou d’autres accessoires : seul votre smartphone Apple pourra faire l’affaire. Surtout, la réalité augmentée possède une re-jouabilité hors du commun, puisqu’une partie lancée depuis son salon sera très différente d’une autre lancée à la plage.

Bien qu’étant encore des technologies imparfaites, la réalité virtuelle et la réalité augmentée présentent tous les arguments pour être l’avenir des jeux mobile, et nul doute qu’Apple sera le premier à saisir cette opportunité le moment venu.