Universal et Paramount proposent leurs films en VOD beaucoup plus tôt que prévu

En raison du coronavirus qui sévit actuellement, les salles obscures de nombreux pays ont fermé afin d’éviter la propagation. Ce qui embête drôlement les sociétés de production, qui avaient prévu de nombreuses sorties cinémas ces prochaines semaines. Plusieurs films ont en effet été repoussés, comme Black Widow, le prochain James Bond ou Mulan. Certaines maisons ont du coup décidé de sortir plus tôt leurs oeuvres en VOD.

C’est le cas notamment d’Universal. « Plutôt que de retarder ces films ou de les sortir dans un contexte de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de voir ces titres chez eux, de manière accessible et abordable », a déclaré Jeff Shell, le PDG de NBC Universal.

Paramount Pictures a décidé de suivre l’exemple et d’avancer, notamment, la sortie en VOD de Sonic The Hedgehog, avec Jim Carrey. Le film, sorti en février en France, sera louable ou achetable en dématérialisé dès le 31 mars prochain, au prix de 19,99 euros. Le film a eu un certain succès en salle, ce qui lui valait il y a encore quelques jours d’être toujours diffusé dans nos salles obscures. Rappelons également que Disney a décidé d’avancer la sortie en VOD de certains de ses films, tel que Onward (En avant), qui sera proposé sur Disney + aux Etats-Unis dès le 3 avril.

