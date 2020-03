Canal + réduit ses débits et retire la 4K

Ca va de mal en pis ! En pleine crise de coronavirus, qui nous fait actuellement tous rester chez nous, le secteur du streaming a décidé de respecter les consignes de l’Union Européenne et de réduire leurs capacités pour éviter une surcharge de la bande passante et ainsi désengorger les réseaux. Après Netflix, Youtube et Amazon Prime Video, c’est au tour de Canal + de réduire ses débits et de retirer la 4K de ses programmes.

« Face au risque actuel de saturation des réseaux, le groupe Canal+ décide de procéder à des opérations techniques afin de baisser la consommation OTT relative à ses offres », explique Canal+ dans un communiqué. « Dans ce cadre, afin de maintenir au mieux la bande passante, nous laisserons aux FAI la faculté de suspendre la diffusion de nos chaînes 4K sur les box », a ajouté Canal +. En revanche, la 4K est retirée par défaut pour tous ceux qui profitent de Canal+ en OTT. « Afin de limiter la bande passante, nous sommes contraints de désactiver la qualité 4K-UHD en OTT », explique Canal+.

Ces initiatives découlent d’une demande du commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, formulée mercredi. Pour rappel, Canal + avait décidé lundi d’offrir ses chaînes à tous les possesseurs de box Internet, quel que soit le fournisseur. Avant de se ravir hier, puisque le CSA a estimé cette décision peu respectueuse de la concurrence. Vous avez jusque fin mars pour en profiter.

