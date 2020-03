Opinion : en confinement, les services dématérialisés doivent baisser leurs prix !

Netflix, Steam et consorts doivent-ils baisser leurs prix ? C’est la grande question que la rédaction de World is Small se pose en cette difficile période de quarantaine. Alors que Netflix a décidé d’abaisser la qualité vidéo de ses programmes et qu’Amazon semble prioriser les commandes “de première nécessité” au détriment du divertissement (jeux vidéo, Blu Ray…), on se demande si les entreprises conçues pour fournir des produits dématérialisés ne devraient pas en profiter pour réduire leurs tarifs.

On a vu certaines firmes françaises proposer leurs services gratuitement, comme Canal +, qui a annoncé lundi que la chaîne serait accessible en clair sur toutes les box. L’opérateur Bouygues Télécom a également décidé d’offrir une trentaine de chaînes à ses clients. Mais du côté du Playstation Store et du Xbox Live, par exemple, hormis quelques soldes renouvelées sur d’anciens jeux vidéo, les prix demeurent toujours aussi élevés, notamment lorsqu’il est question de nouvelles sorties.

Ainsi, si Doom Eternal est commandable au prix de 55 euros sur Amazon, il coûte toujours 69,99 euros sur le Playstation Store. Animal Crossing sur Switch, sorti aujourd’hui, coûte 45 euros chez Auchan, mais 59,99 euros sur l’eShop de Nintendo.

A l’heure où les livreurs de la Poste militent pour réduire leurs horaires (La Poste n’officiera pas samedi), ne serait-il pas recommandable de calquer les prix des produits dématérialisés sur ceux pratiqués en magasin ? Cela désengorgerait les rayons, limiterait la production en physique, permettant ainsi à chacun de profiter des nouveaux produits sans engager la santé des fournisseurs, producteurs, livreurs, etc. Par ailleurs, puisque Netflix baisse sa qualité vidéo, ne faudrait-il pas proposer une ristourne aux clients qui, eux, paient toujours le même prix ?

Pour autant, un problème se pose encore après l’application d’une telle mesure : celui de la bande passante nécessaire pour télécharger le tout. On ne peut malheureusement pas satisfaire tout le monde… Pour autant, l’opinion de la rédaction est claire en cette période de quarantaine : le divertissement est essentiel à chacun. Parce qu’il est nécessaire pour faire respecter le confinement à tous, et parce qu’il est obligatoire pour éviter aux gens de sombrer dans une totale solitude. Baisser les prix du dématérialisé, c’est inciter les gens à rester chez eux. Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur Facebook ou dans les commentaires ci-dessous.

