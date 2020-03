Facebook : la nouvelle interface web disponible, voici comment l’activer

Si le coronavirus paralyse les économies du quasi monde entier, certaines entreprises ne chôment pas et continuent de fournir des nouveaux services et des mises à jour à leur secteur d’activité. C’est aujourd’hui le cas de Facebook, notamment, qui a décidé de déployer pour les utilisateurs qui le souhaitent une mise à jour de son interface.

Plus belle que jamais, et surtout plus épurée, l’interface remplace son mythique bleu par du blanc beaucoup plus propre. Trois éléments découpent l’interface web désormais. A gauche, les raccourcis à gauche, le fil d’actualité au centre et vos rappels et listes de contact à droite. Tout en haut de l’interface, on retrouve ce qu’on l’on voit sur mobile, à savoir des icônes permettant d’accéder à un onglet particulier, comme le fil d’actualité, les notifications, les vidéos, le profil, le Marketplace, les amis et Messenger. Facebook présente ce nouveau design comme “plus simple, rapide et immersif”.

Si l’interface sera activée par défaut pour tout le monde dans les prochains mois, il est dès à présent possible de l’activer manuellement. Voici la marche à suivre : rendez-vous sur Facebook.com depuis votre navigateur internet et connectez-vous à votre compte. Cliquez ensuite sur la flèche en haut à droite et sélectionnez l’option pour basculer sur la nouvelle interface. Si jamais l’option n’apparaît pas, ce qui possible pour certains utilisateurs, elle sera disponible d’ici quelques jours.

