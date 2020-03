Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered quasi-confirmé

La guerre ne change jamais. Oups, on s’est trompé de jeu. Pour autant, s’il y a bien un secteur qui ne change jamais, c’est celui du jeu vidéo. Call of Duty Modern Warfare, sorti le 25 octobre dernier, était lui-même un remake de Call of Duty 4 : Modern Warfare, sorti en 2007. Et bien aujourd’hui, c’est au tour de sa suite, Call of Duty Modern Warfare 2, sorti en 2009, de déchaîner les passions les plus folles.

Ce tout nouveau jeu (si si, on vous l’assure) a déjà été avancé par l’insider The Gaming Revolution, généralement bien renseigné. Mais c’est désormais au tour de l’organisme de classification sud-coréen de l’évoquer. L’organisation a en effet enregistré “Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered”. Le mot “Remastered” signifie-t-il que ce ne serait pas un remake, comme Modern Warfare ? Probablement. En tous cas, seul le mode solo serait concerné par une prochaine sortie.

L’enregistrement d’un titre par l’organisme de classification du pays est une étape obligatoire avant chaque sortie. On ne sait donc pour l’instant pas si c’est une simple erreur ou une quasi-confirmation de sa sortie très prochaine… Par ailleurs, le jeu bénéficiera-t-il d’un mode multijoueur ? Rien n’est moins sûr… A voir donc ce qu’il sera dans les prochaines semaines !

